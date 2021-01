Meninger

Det var ein gledens dag på fredag då det var slutt med bompengane på Tresfordbrua. Vi skal heller ikkje ta noko av æra frå FRP for at dei valde å bruke 400 mill. kr. for å betale resten av brua. Men ein må også forstå at med så stor sum som 400 mill kr. så er det andre som kunne tenke seg å bruke pengane til noko anna. Men det er klart at vi som har arbeidd med brua heilt sidan 1988, er takksame for at FRP valde å betale ned brua.

Men det kan vere nyttig å ta med litt bakgrunns-histrie som viser at det treng ikkje berre vere negativt med bompengar. Utan bompengar hadde vi ikkje hatt noka Tresfjordbru. Det har heller aldri vore noko tema å bygge Tresfjordbrua utan bompengar. Det var det urettferdige at vågstrandingane skulle betale for tunnelen som heile tida var temaet. Vi trudde ei stund at vi skulle greie å få det til. Det virka slik på møte vi hadde med politikarar på alle nivå at dei kunne tenkje seg å få til ei ordning, men byråkratane var sterkt imot. Så der mislukkast vi.

I starten på 1980-talet var det først plan om å bygge brua for berre bompengar utan statlege midlar. Vi dreiv og rekna på kostnad med passeringar og samanlikna det med Mjøsbrua. Men etter kvart vart prisen så høg at ein måtte stille seg i kø for å få statlege løyvingar. Tresfjordbrua skulle då avløyse vegen rundt Tresfjorden der det i gjennomsnitt hadde vore ei dødsulukke pr. år over lang tid.

Men Tresfjordbrua kom på tredjeplass etter Innfartsvegen til Ålesund og Romsdalen. Rauma kommune var villige til å sette Tresfjordbrua føre Romsdalen. Men Lerstadvegen stod først. Men skulle Lerstadvegen halde på sin prioritet, så måtte dei vere villige til at det blei betalt bompengar. I planen som vart presentert var et antyda kr.10,- pr passering. Men i Ålesund bystyre hadde fleirtalet bunde seg at det ikkje skulle bli betaling av bompengar den valperioden. Difor fekk Tresfjordbrua overta førsteplassen framfor Lerstadvegen.

Vi må også ta med at Tresfjordbrua fekk ein langt betre status og fart på arbeidet då Vågsrandatunnelen vart kopla til og det vart til Eksportvegen.

Det er i alle høve sikkert at utan bompengar så hadde vi ikkje hatt ei gratis Tresfjordbru i dag. Det er vel ingen av oss som likar bompengar, men utan bompengar så er det mange vegprosjekt som ikkje hadde vore gjennomført.