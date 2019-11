Pendelbane  - bra for Rauma? Jeg tror det

Meninger

Sitter her og skal lese sakspapirer til kommunestyremøte på torsdag. Mye som skal leses før en kan føle at en har en viss oversikt over hva som skal vedtas og bestemmes. Det eneste som er sikkert er at ingenting er sikkert, og at man må ta en beslutning til slutt.

I dagens avis er det også mye som bør leses – den store saken nå er jo diskusjonen rundt gondol, altså pendelbane. Det har vært mange innlegg, egentlig mest mot dette prosjektet. Jeg må for ordens skyld si at jeg er for – og jeg er også valgt inn i styret for Romsdalen AS som representant fra Rauma kommune.

Rauma kommune eier aksjer i Romsdalen AS gjennom kraftfondet, som er kommunens næringsfond.

Som nevnt over her så er det mange innlegg. Det som slår meg når jeg leser innlegg fra Stein P. Aasheim, tindevegledere og nyinnflyttere til kommunen vår er at alle disse er veldig i mot planene om pendelbane til Aksla.

Jeg har spurt meg: Snakker vi om det samme her? Jeg registrerer at Stein P. Aasheim plukker fra hverandre rapporten som var laget i 2017 og sammenligner med den fra i år. Mye har endret seg siden da. Og mye har også endret seg siden vi vedtok at gondolbane skulle inn i kommunedelplanen vår i 2013. Den ligger også inne i reguleringsplanen for Åndalsnes fra 2017. Gondolbane- diskusjonen gjorde vi i disse vedtakene. Slik jeg oppfatter vedtaket som skal gjøres denne gangen skal vi i kommunestyret på torsdag ikke bestemme oss for om vi er for eller mot gondol – men om de framlagte reguleringsplanene er i tråd med de planene vi allerede har! Og det er de.

Prosjektet slik det ligger nå lager etter min mening ikke trøbbel for Romsdalseggen og brukerne av denne. Stien er lagt utenom det planlagte servicebygget og toppstasjonen. Det eneste de som følger stien merker er at de må krysse løypa som er tilrettelagt for bevegelseshemmede, på to steder. Det er lagt opp til aktiviteter og en rundløype nede i siden, med fotopunkter strategisk plassert mot Isfjorden og mot Romsdalen.

I tillegg kan de som kommer gående over eggen plutselig velge : Skal vi ta fatt på trappene ned mot Åndalsnes, eller skal vi ta pendelbane? For mange er det nok «kvisamt» å starte på nedturen, etter 10 km gange fra Vengesdalen. Jeg mener derfor at denne turen blir tilgjengelig for flere.

Aksla er byfjellet på Åndalsnes. Her har folk i flere tiår tatt nye personlige rekorder på vei opp den tradisjonelle stien til toppen. Vi har fått rampe, kjettinger, jerntrapp, Rampestreken, sherpa- trapper og sist men ikke minst Via Ferrata. Innretninger og hjelpemidler slik at flere kan komme seg lenger oppover fjellsiden. Men det er fortsatt mulig for de som vil å prøve på ny pers opp til toppen, fordi den gamle stien fortsatt stort sett ligger der den har gjort. Fjellheisen i Tromsø og Sherpa-trappa/ turstien opp til fjellstasjonen er et godt eksempel på at bane og sti kan fungere godt sammen. Turstien er en av prosjektene som fikk støtte fra Miljødirektoratet i 2019.

I Moldepanoramaet – utsikten Moldenserne ser hver dag innover mot Rauma - er det 222 topper. Bak dem igjen er det enda flere.

Hvorfor er bare de som vil klatre i de høyeste tindene velkommen i Rauma? Ja, jeg vet at det er aktivitetsturistene som legger igjen mest penger pr døgn, og at cruiseturister legger igjen minst. Likevel jeg vil ønske alle turister velkommen, men vi må ha et system som kan håndtere alle, og sørge for at alle får en god opplevelse når de først har kommet hit. I tillegg er det viktig at vi har ordnet det slik at også vi fastboende synes at det er greit å ha såpass mange mennesker som gjester her. Det har vi sjanse til å påvirke nå i denne prosessen.

Vi har ca 1 mill turister over Trollstigen hvert år. Tenk om 1/10 av disse stoppet på Åndalsnes en dag til? Det er denne trafikken vi må håpe på å få tak i en større del av! Da trenger vi ikke være avhengige av cruise på samme måte.

Cruisenæringen har fått tid på seg til 2026 å redusere utslippene sine betraktelig. Det er det ikke sikkert at de klarer. Vel – da kan det hende at de enten kutter ut fjordene våre pga dette kravet, eller at de prøver å tilpasse seg dem. NHO har også nylig gått ut og sagt at vi må redusere cruisetrafikken. Dette vil få følger for Åndalsnes som cruisehavn, og vi må jobbe enda hardere for at andre skal komme hit. Det er derfor det er tenkt at vi skal ikke bare ha «gondol». Hotell, fjordcruise, Raumabanen snakkes om i en helhet og i en sammenheng. Mulighetene ligger der, men man må ha kapasitet til å gjennomføre planene, ikke minst økonomisk. Alt dette er det naturlig at investorene tar med i beregningene sine når de vurderer å gå inn med kapital.

Romsdalseggen har blitt den nye Besseggen blir det sagt. Ja, vi har fått utviklet et fantastisk reiselivsprodukt, etter min mening først og fremst med Hilde G. Bakke i spissen, som gjorde en fantastisk jobb med dette. Rundt omkring i verden er det tilrettelagte turmål som er spydspisser i lokal verdiskaping. Som tidligere brefører fra Juvasshytta til Galdhøpiggen har jeg sett hva masseturisme på fjellet innebærer. Men folk har et valg. Det er også i Lom kommune et mylder av andre fjell å gå på. Jeg har vært på Kilimajaro som turist og fått sett hva denne turen genererer av næringsinntekter for lokalsamfunnet. Men også i Tanzania fins det andre muligheter for dem som ønsker det. Det er faktisk slik at mange av oss ønsker å bli guidet på turer man kanskje ikke hadde gått ellers.

Som kommunepolitiker gruer jeg meg til den dagen vi mister over 400 innbyggere fra Vågstranda/ Hjelvika. Økonomisk betyr dette at det blir færre som skaper inntekter og deler på utgiftene. Slik jeg ser det må vi skape nye arbeidsplasser og få enda flere til å flytte hit. Målene i samfunnsplanen blir enda viktigere å jobbe for. Du kan si hva du vil om meg Stein P. Aasheim – at jeg uttaler meg «som klippet ut fra Romsdalsgondolens egne propaganda-rapporter» - men jeg har gjort meg opp min mening ut fra alle sakspapirer, rapporter og dokumenter i tillegg til alle dine og dine meningsfellers leserinnlegg. Jeg har tro på dette – dette kommer til å skape mer aktivitet i kommunen vår, ikke bare i sentrum. Vi har fått en fantastisk sjanse, ingen lokale personer eller investorer har hatt vilje til å ta denne muligheten som det har vært snakket om i en mannsalder. Jeg er iallfall klar for å gripe sjansen!