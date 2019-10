Når knuste egg blir røre - ikke omelett

Meninger

Kommunevalget i Rauma er avviklet, og det nye kommunestyret skal konstitueres om noen dager. Nasjonalt har valgresultatet i Rauma denne gang vakt oppsikt, ettersom velgerne, med klar margin, har signalisert at de ønsket et maktskifte, fra en konstellasjon ledet av ordfører Lars Olav Hustad (H), til en større konstellasjon ledet av kommunens første kvinnelige ordfører , Yvonne Wold ( SV). Det er min påstand at utfallet av valget har vakt oppsikt, fordi Hustad gjennom sin ordførergjerning, spesielt i media, men også gjennom nettverkbygging inn mot Storting og Stortingskomiteer, regjering og Statsminister, har satt Rauma på kartet i en grad som ingen av hans ordførerforgjengere har vært i nærheten av, siden fem kommuner i 1964 ble slått sammen til en. Han har fremstått i nasjonale medier på en forbilledlig måte, som en arbeidsom og engasjert ordfører. Senest så vi det 4 dager før valget, da Veslemannen falt ned. På tross av at hans parti, Høyre, gjorde sitt nest beste valg på mange år, gikk partiet og samarbeidspartnerne i konstellasjonen kraftig tilbake.

Jeg synes det er rimelig at noen kommer med mer kritiske innspill til hva som ledet frem til dette valgskredet, enn det som hittil er fremkommet i media, før vi igjen ser fremover. Derfor kommer dette leserinnlegget. Det er mulig noen synes noe av det som blir omtalt i det følgende, er sårt å få seg presentert, men jeg tenker det er viktig med åpenhet, at man drøfter gjennom ting, ser på hva som kunne vært gjort annerledes og deretter så går videre. Jeg skal innrømme at jeg selv ble trist da jeg så valgresultatet, men ser at det også er sunnhetstegn ved at folk tillater seg å reagere på hva som har skjedd de siste årene.

For det ble et protestvalg. Selv om Rauma ikke inngår i en regionsreform eller i en kommunesammenslåing i nåtid. Valgutfallet ble noe annerledes i Rauma enn nasjonalt. Et valg lokalt der Sp ikke gikk kraftig frem, men kraftig tilbake. Et valg der SV nesten firedoblet antallet representanter, mens SV nasjonalt gikk litt frem. Et valg der Ap lokalt ikke gikk tilbake, i motsetning til resultatet nasjonalt . Et valg der Pensjonistpartiets førstekandidat lovet at en stemme på ham, ville være en stemme for ordførerskifte, og belønningen blir en plass i Formannskapet, der hans merittliste består i at han har vært medlem av, og representert, tre andre partier tidligere. Et valg der Måndalen fikk mer enn dobbelt så stor representasjon som befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Et valg der Torbjørn Bruaset rykket opp fra 18. til 3.plass på Sp-lista. Og et valg der oppfordring om aksjonering fra utmeldt Frp-politiker Reidar Brude avstedkom en respons, som sikret at Frp ikke fikk noen av sine egne innvalgte i kommunestyret. Protestvalget ga også et signal om en ytterligere fragmentering i kommunen, der de fire valgdistriktenes stemmegivning indikerer ulikt ståsted i forhold til resten av kommunen: På Åfarnes ble Sp størst, i Isfjorden SV, i Måndalen Ap og på Åndalsnes ble Høyre størst. Den tradisjonelle bygd- Åndalsnes motsetningen i kommunen er ikke lenger så tydelig, dersom man ser på valgresultatet. Vel har Måndalen mobilisert kraftig og fått inn 6 representanter av sine egne, uansett parti. Isfjorden har fått inn halvparten så mange egne representanter som befolkningsgrunnlaget skulle tilsi, men SV velgere i Isfjorden har sikret at Åndalsnes har fått en representasjon ( 9 folkevalgte) som er høyere enn på mange år. SV fikk inn 5 representanter fra Åndalsnes, av sine 7 totalt. SV har fått et stort oppsving på Åndalsnes, der partiet ser ut til å ha tiltrukket seg et stort antall stemmer fra folk som tidligere har stemt Høyre. Men SV har også fått noen stemmer fra bl.a. tidligere Venstrevelgere. Det ser ut som SV -i Rauma også- er et parti som høster flest stemmer i befolkningstettere områder. SV hadde ingen fra sørsiden på valglista, og i Måndalen har Ap hatt meget stor appell, muligens pga. standpunkt rundt opprettholdelse av ungdomsskole og utvikling av bygda. Som ved tidligere kommunevalg har bygdene i kommunen fått valgt inn sine egne representanter, der følgen er at andelen representanter innvalgt fra Isfjorden og Åndalsnes til sammen fortsatt er i mindretall, på tross av at mer enn 60 prosent av befolkningen bor i sistnevnte områder. Selv om 2/3 av Vågstrandas befolkning har bestemt seg for at Vågstranda skal være en del av Vestnes fra 1.1.2021, har Vågstranda ikke prioritert å få noen innvalgt fra egen bygd inn i det nye kommunestyret. Det er likevel ingen grunn til å tro at Vågstrandas velgere ikke har bidratt til valgresultatet.

I Rauma er det nå, slik jeg ser det, to hovedskillelinjer politisk, hva angår enkeltsaker.De to enkeltsakene det er særlig uenighet om, er ungdomsskole i Måndalen eller ei, og gondolbanesaken. Ellers er det stor enighet om det meste. Det er derfor grunn til å spørre seg: Hvorfor ble da utfallet av valget slik som det ble ?

Jeg har fått mange svar fra folk på dette spørsmålet, og det er enkelte momenter som blir trukket frem.

En del folk har ikke glemt hva som skjedde ved forrige kommunevalg, der Marit Nauste etter valget brøt ut av Ap og sørget for at Lars Olav Hustad fortsatte som ordfører, med en Høyre, Frp, Venstre, Krf, Uavhengig representantkonstellasjon, der valgutfallet hadde talt for en rød-grønn majoritet med Magnhild Vik ( Sp) som ordfører. Valgresultatet der blokksammensetning var 14-13, ble etter valget til 13-14. Etter valget i 2011 byttet plutselig Ap under Per Vidar Kjølmoens ledelse og SV under Yvonne Volds ledelse side og sikret da at ordfører fra Høyre (Hustad) ble valgt, på bekostning av Torbjørn Rødstøl (Sp). Sistnevnte hendelse synes nå glemt, men en del stemmeberettigede har åpenbart følt behov for å markere tydelig videre veivalg.

Et forhold som derimot ikke er glemt og som fortsatt preger mange raumaværinger, er deres opplevelser av hvordan prosesser forløp under vår forrige rådmann. Han ble opplevd å være mer resultatorientert enn prosessorientert. Og avgjørelser ble i hans tid fattet veldig fort, i en kommune som er uvant med å ha sterke pådrivere. Mange følte seg ikke sett, ikke hørt og ikke forstått. Hadde de i større grad hatt en opplevelse av å ha blitt hørt underveis, hadde det kanskje blitt lettere for dem å akseptere resultatet. Følelsen av fremmedgjøring og mangel på eierskap til avgjørelser fattet den gang, sitter fortsatt sterkt igjen hos folk. Og når det nå skulle avholdes kommunevalg, ble de som tilhørte posisjonspartiene hardt straffet, ettersom de ikke sørget for at prosesser tok lenger tid, og at folk i større grad følte at de ble lyttet til. For politikere i posisjon som hørte om dette, sa -rettmessig- at kommunepolitikerne skal forholde seg til rådmannen , og rådmannen alene. De eneste som i noen grad i valgkampen har snakket om at prosesser tidlig i valgperioden har skjedd for raskt, er SV, AP, og Torbjørn Bruaset har gjentatte ganger skrevet om dette, i store bokstaver. Når så Yvonne Wold i valgkampen sier hun skal lytte mer til fagfolk, er det et utsagn som virkelig treffer folk! Men som lokalpolitiker og ordfører må Wold, OG øvrige kommunestyrerepresentanter, som sine forgjengere, fortsatt opptre i henhold til regelverket som gjelder, dvs. forholde seg til rådmannen alene og ikke til fagfolk i kommunen.

Det er muligens også noen forhold rundt sittende ordfører som har bidratt til at han ikke får gjenvalg. Han er selv en sterk pådriver i kommunen. Han har fått mye av oppmerksomheten og æren for kommunens utvikling de siste årene, en ære som det er riktig -og viktig- at han deler med de andre 26 kommunestyrerepresentantene ! Tusen takk til dere alle for innsatsen i denne kommunestyreperioden! Det er mulig at all positiv oppmerksomhet Hustad har fått, har aktivert den stedlige jantelov.

Jeg har nevnt at en del folk i Rauma ikke har følt seg tilstrekkelig hørt og sett. De har protestert ved valget ved å stemme frem en annen politisk ledelse, og føler seg kanskje derved mer hørt.

Den 3.sept. i år hadde Rauma kommune invitert en rekke aktører til et treff på Åndalsnes, der investorer og aktører innen reiseliv og transport var med. Folk fra Visit Nordmøre og Romsdal, Bane Nor, Bane Nor Eiendom, SJ, fylkespolitikere, leder av Samferdselskomiteen på Stortinget, representanter fra kommunen, med flere, deltok. Jeg så på delegasjonen gjennom et vindu i 2.etasje på rådhuset, der Åndalsnes ikke lenger ser ut som «en sliten polsk landsby», der de gikk over rådhusplassen. Kommunens tidligere rådmann fortjener en stor takk for dette arbeidet ! Han har en stor del av æren for denne byutviklingen.

Formannskapet var selvsagt invitert. Men jeg kunne se kun to av Formannskapsmedlemmene der, Arne Steffen Lillehagen og ordfører Lars Olav Hustad. Hvor var resten av Formannskapet ? Er ikke slike evenementer viktig for SV, Ap og Sp ? Er ikke den påtroppende nye politiske ledelse interessert i næringsutvikling, som medfører inntekter til kommunen, men kun opptatt av hvordan kommunens skattepenger skal brukes ? Etterlater ikke de avtroppende Formannskapsmedlemmer kommunen i et vakuum hva næringsutvikling angår ? Jeg opplever at spesielt Lillehagen har vært mer til stede i viktige fora mht. næringsutvikling kommunen , enn nesten alle andre politikere i kommunen de senere år. Han har vært oppriktig bekymret for konsekvenser mht. tap av arbeidsplasser i Rauma dersom man ikke igjen får i gang godstrafikken, og hatt det eierskap til Raumas utfordringer som en politiker bør ha! Jeg er meget forundret over at velgere ikke har villet se dette, da de gikk til stemmeurnene denne høsten. Det er flere enn velgerne som blir oversett her i kommunen. Hardtarbeidende politikere er blant dem. Jeg synes Lillehagen også fortjener en stor takk for innsatsen gjennom mange år! Det fortjener også Arne Hop, Per Arne Skomsø og alle dere andre avtroppende kommunepolitikere !

Avslutningsvis noen ord til vår nye ordfører, Yvonne Wold. Gratulerer med valget! Jeg ønsker deg til lykke med oppgavene som står foran deg! Du var ikke mitt førstevalg, men derimot mitt andrevalg. Det er noen forhold jeg vil nevne for deg før du tiltrer. Jeg ser at du får et meget hektisk liv de kommende 4 år. Du skal fortsatt være representant for SV i Fylkestinget, og i tillegg være representant i Fylkesutvalget og Gruppeleder for SV på Fylkestinget; i tillegg til å være ordfører i Rauma. Med reisetid til og fra Molde, er jeg bekymret for at du kan få for lite tid og fokus på utøvelse av ordførerrollen som er så viktig for oss i Rauma. Jeg er også bekymret for at det blir utfordringer i forhold til ordførerens tilstedeværelse i Rauma, og jeg håper du selv er bevisst på at det kan bli for mye, dersom du skal rekke over alt på en god måte.

Dette blir spennende for deg og for oss! For å bruke en metafor: Du er nå som en skihopper som sitter på bommen i ovarennet og skal sette utfor. Det at du nå opplever vind i ryggen, er ikke det samme som at du får oppdrift når du kommer til hoppkanten. Vær til stede, fokusert , utfør oppgavene på din måte ! Og ikke tenk på at du gjør ditt hopp rett etter Wirkola .

Lykke til !

Med velment hilsen,

Jon Sverre Aursand,

Alltid. Uansett.