- Ønsker alle som stiller til valg for Rauma lykke til i valget

Meninger

Ønsker alle representanter som stiller til valg for Rauma kommune lykke til i valget.

Vi i Frp har i år hatt litt problem med trykking av programet og har derfor lagt ut vårt partiprogram i Åndalsnes Avis på torsdag og nå på lørdag.

Det er også mange saker gjennom en fireårsperiode som det ikke står hva man skal mene noe om i et partiprogram.

Da blir det representantene sine egne vurderinger som blir utslagsgivende hva man stemmer for i en sak. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for en god og saklig diskusjon i forkant av saker som kommer, man kommer lengst med sunn fornuft og at man kan være lyttende til andre sine gode forslag.

Den kritikken som har kommet Frp sin veg de siste ukene som går på personer i partiet har vi ikke villet gå inn i for åpen scene. Da vil det bare eskalere og ta vekk fokus fra politikken. Og vi vil ikke bidra til personhets på det nivået.

Men en ting er sikkert, etter sist kommunestyrmøte så er det noen som virkelig må tenke seg om hva de slenger ut til representanter som holder saklige innlegg i kommunestyret.

Vil også rette en stor takk til alle på kantina på rådhuset som har servert oss god og velsmakende mat i formannskap og kommunestyremøter.

Det er mange dyktige folk bak kulissene i en kommune.

Godt valg alle sammen!