Olav Nyhagen og Pensjonistpartiet i Rauma

Meninger

Etter at lederen i PP gikk ut og sa at PP i posisjon vil foreslå å starte omkamp om grensejusteringen for Vågstranda er det naturlig at noen stiller spørsmål om min rolle i dette.

Jeg har stått som valgt talsmann i Vågstranda vel i denne prosessen som har pågått i over 3 år og som alle nå vet resultatet av.

Vågstranda vel forholder seg til flertallet og den avgjørelsen som er tatt i Departementet og ser seg derfor ferdig med denne saken.

Selv om jeg er Vågstranding og medlem av Pp Rauma vil jeg ikke stille meg i front for en omkamp om dette selv om det kommer lovnader om det ene eller andre.

Men det jeg hele tiden har sagt er at tiden er moden for å ta en diskusjon om sammenslåing av Rauma og Vestnes og dette bør PP i posisjon fremme forslag om.

Når det gjelder skole så vil Pp støtte etablering av friskoler hvis foreldrene mener det er nødvendig for å opprettholde grunnskolen i sin bygd.

Vågstranda var som kjent lovet likt samarbeid med kommunen som dei fikk i Innfjorden når vår friskole skulle opprettes. Det ble derfor valgt å kalle skolen for Rauma naturskole Vågstranda og det sier seg selv at det da ikke var tanker om at den skulle flyttes til Vestnes.

De i kommunestyret som stemte for å stoppe dette har satt seg selv i skammekroken i rådhussalen og når bildet av ordføreren kommer på veggen vil det for alltid henge ved at det var han som ofret Vågstranda til Vestnes.

Nå er det valg og jeg vil minne om at det kan skrives opp navn fra andre lister på din stemmeseddel . På min stemmeseddel til PP vil jeg skrive Yvonne Wold SV , som jeg anser for å vare en ærlig og redelig politiker.

Godt valg.