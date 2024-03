Skrevet av Jørgen Seljevold

Fredag 15.mars har Tor Christian Jevanord i Åndalsnes Avis en del interessante bilder funnet i Nasjonalbiblioteket som viser de "første cruisepassasjerer" til Åndalsnes/Veblungsnes for 155 år siden.

Et av bildene viser en skute liggende på siden på en sandstrand med tekst sitat:

"Ved lavvann ble skipene liggende på siden. Det var visst helt naturlig på den tiden".

Dette er nok ikke helt korrekt. Bildet viser en skute lagt over på siden med hensikt, på en sandstrand for ikke å skade skroget, taljer eller blokker festet høyt oppe i masten (kan sees på fotoet) hjalp til å hale skuta over og på lavvann kunne så reparasjon eller vedlikehold foretas.

Dette var vanlig måte å gjøre slikt på, og kunne bli gjort på dertil egnet sted om nødvendig. Her er det nok et særlig egnet sted med lang sandstrand, stor forskjell på flo og fjære og en kai/rigg til å hale skuta over, kanskje på kanalkysten?

P.S. Jevanord har et poeng med at dagens bildeflom blir "borte med blesten"!