Sammen igjen: Madrugada kom sammen igjen i 2018 og dro ut på turne før de i 2020 ga ut nytt album. Dette ble etterfulgt av en stor turné over hele Europa, noe bandet også gjør denne sommeren. I år får også RaumaRock besøk av dem. Foto: Hogne Bø Pettersen

– Sang på meg lyskebrokk sist vi spilte der

Etter 11 års pause kom Madrugada tilbake i 2019, og oppdaget at de hadde blitt et av Norges største band under sitt fravær. Nå kommer de til RaumaRock.