Skrevet av Solveig Brøste Sletta.

Kultursjef Hanne Brakstad var over seg av begeistring over frammøtet på Fredheim, Verma da Rauma kommune og Øverdalen bygdekvinnelag hadde invitert til kulturkveld.

Kvelden markerte at Rauma kommune nå er i gang med å markere at det er 100 år siden Raumabanen ble åpnet til Åndalsnes.

Programmet var innholdsrikt og variert. Tidligere salgs- og markedssjef på Raumabanen, Terje Fossum, holdt foredraget «Raumabanen i et tidsperspektiv». Han orienterte om jernbaneoppbyggingen i Norge som foregikk på slutten av 1800 tallet og inn i 1900 tallet.

Terje Fossum fortalte om Raumabanens tidsperspektiv, og gikk gjennom alle stasjonene som har vært i banens storhetstid. Foto: privat

Han viste til hvilke store endringer samfunnet gjennomgikk samtidig. For sammen med byggingen fulgte arbeidere, rallarer, som kom fra andre steder i landet og også fra Sverige. Mange av rallarene reiste også fra anlegg til anlegg ulike steder i landet. De brakte dermed med seg ny kultur til Raumadalen.

Fossum gikk også gjennom alle stasjonene som var på Raumabanen i sin storhetstid.

Leif-Jonny Olestad er kjent for sitt store engasjement for Raumabanen. Han har opprettet en facebook-gruppe i forbindelse med jubileet som snart har 3000 følgere. På denne siden legge Olestad ut jernbanebilder. Et knippe av disse bildene fikk vi sett på Fredheim.

Gro Suvatn, leder for Øverdalen bygdekvinnelag, fortalte om hvordan Verma under byggingen av jernbanen, ble en folkerik bygd med en sterk arbeiderbevegelse. Foto: Solveig Brøste Sletta

Gro Suvatn er leder for Øverdalen bygdekvinnelag, et lag med 15 medlemmer bosatt i bygda eller med annen tilknytning til bygda.

Hun kunne fortelle at forsamlingshuset Fredheim var bygd i tilknytningen til byggingen av Raumabanen da det var 750 innbyggere i bygda Verma, som nå har 60 innbyggere. Hun viste også til at det hadde vært en sterk arbeiderbevegelse i bygda under byggingen, noen flere gamle arbeiderfaner som var utstilt viste.

Suvatn presenterte kveldens servering som skulle gjenspeile noe av det arbeiderne på anlegget spiste. Det ble servert vassgraut av byggmel fra Sagelva vasskraftsenter. Hun kunne orientere om at tidligere ble vassgraut gjerne brukt til flere måltider om dagen. Den ble enten spist varm ved koking eller dagen etter som «vermt-på-graut». Da kokte man opp melk og vermte biter av den kalde grøten oppi.

Til kaffen ble det servert snipper som også er en lokal rett. Det ble også servert smurt lefse fra Verma mat som er det lokale lefsebakeriet i bygda.

Smurte lefser fra et lokale lefsebakeriet ble servert under kulturkvelden på Verma torsdag. Foto: Solveig Brøste Sletta

Det ble en lystig avslutning med musikk fra Rauma spelemannslag. Foto: Solveig Brøste Sletta

Kvelden fikk en lystig avslutning med god musikk fra Rauma spelemannslag. Leder Dag Søvik hadde knyttet opptreden til Ole Wenge som er kjent for å ha skrevet mye musikk og som har fått tilnavnet «Trekkspillets myllargutt». Søvik kunne også presentere bakgrunnen til låtene som ble spilt med bilder og historier.

Avslutningsnummeret ble spilt på en fele som en rallar hadde byttet bort i penger for å kunne reise til Oslo, og som Søvik hadde greid å spore opp.

Kvelden kan oppsummeres med disse ord:

Fullsatt forsamlingshus på Verma med god stemning og allsidig program. Hektisk koking av vassgraut på kjøkkenet med runder i bygda for å skaffe flere kasseroller etter hvert som hundre gjester trakk inn i salen.