– Uansett hvor åpen man er for musikk, finnes det alltid fordommer og spesielt mot trekkspill. Jeg tenker at det ikke er så rart heller i og med at det er veldig mange som spiller det på en litt «kjedelig» måte, med unntak av flere som er superflinke, sier Jovan Pavlovic.

Pavlovic som opprinnelig er fra Beograd i Serbia, kom til Norge og Trondheim som student i 1994. Her begynte han å studere klassisk trekkspill ved Musikkonservatoriet, hvor han i dag underviser som timelærer i tillegg til å jobbe som freelance-musiker.

Fredag 1. mars kan du høre han spille på Sødahlhuset.

Tidlig krøkes

Pavlovic kan videre fortelle at han begynte å spille trekkspill allerede som femåring.

– I følge foreldrene mine satt jeg på stuegulvet hjemme i Beograd og leika med noen klosser laget av tre. Tv-en stod på, og selv om jeg satt med ryggen til, fikk jeg plutselig høre noen som spilte trekkspill. Jeg reiste meg og ble øyeblikkelig helt betatt av mannen som var på Tv-en, forteller Pavlovic.

Det hører med til historien at han etter dette begynte å spille «luft-trekkspill» hver gang han hørte musikk.

– Jeg ble etter hvert ganske flink til å spille på «luft-trekkspill», og etter ei stund bestemte foreldrene mine seg for at jeg skulle få et lite trekkspill i bursdagsgave.

Da Pavlovic fylte fem fikk han til stor begeistring et rødt Weltmeister med 48 basser. En type trekkspill som er tilpasset barn.

– Siden da har jeg spilt trekkspill nesten hver dag, forteller Pavlovic.

Trekkspill har vært Jovans store lidenskap siden han var fem år. Foto: Privat

Bykunstner av Trondheim

Nå er han klassisk utdannet trekkspiller, men spiller likevel lite klassisk. Han har funnet sin egen spesielle stil som han forklarer på følgende måte.

– Jeg spiller på et trekkspill som har melodibass, det vil si at bassene er enkelte toner og ikke bare akkorder, noe som brukes mye i klassisk musikk men ikke i andre stilarter.

Da pandemien brøt ut i 2020, skjønte Pavlovic at det kom til å ta lang tid før alt ble normalt igjen, og han bestemte seg derfor for å benytte tiden til å komponere egne låter hvor han kunne bruke melodibassen på sin egen måte.

– Samme året ble jeg kåret til Bykunstner av Trondheim kommune og fikk laget et helt soloalbum med bare mine komposisjoner, forteller Pavlovic.

Albumet som heter «Life On Accordion» ble av mange musikkritikere karakterisert som revolusjonerende innenfor trekkspill-sjangeren.

Allsidig

– På Sødahlhuset spiller du solokonsert. Spiller du også sammen med andre musikere?

– Jeg spiller i mange forskjellige prosjekter, jeg samarbeider med Trondheim jazzorkester, skriver musikk til teater, og spiller i forskjellige faste band hvor et av dem er min egen Jovan Pavlovic trio.

– Har du noen musikalske forbilder og hva lytter du til privat?

– Det er mange jeg er fascinert av, men det er definitivt Keith Jarrett som står øverst av alle jeg beundrer.

– Hvordan ser turnélista ut for resten av året?

– Neste helg skal jeg til vinterfestspillene på Røros. Helga etter det skal jeg åpne trekkspill jazzfestival i «trekkspillets Mekka», Castelfidardo i Italia. Til høsten blir det turné i Skandinavia, men jeg gleder meg mest til å holde foredrag om min musikk i Santiago i Chile, i tillegg til å spille tre konserter der.

– Var det vanskelig å lære å spille trekkspill?

– Det husker jeg ikke lenger. Jeg vet bare at det er ufattelig morsomt å spille på det.