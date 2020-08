Ny trailer: Se «Jaime Lannister» på Trollstigen

Kultur

I fjor var den danske «Game of Thrones»-stjerna Nikolaj Coster-Waldau i Rauma for å spille inn film. I filmen «Mannen uten framtid», kjent i hjemlandet Danmark som «Selvmordsturisten», spiller han Max, en forsikringsagent som finner ut at han har en uhelbredelig svulst i hjernen. For å skåne kona si sjekker han inn på det mystiske selvmordshotellet Hotell Aurora, og han finner snart ut at ting ikke er helt som de burde være.