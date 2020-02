Hun skal spille på Trollstigen under RaumaRock

Kultur

Før siste band gikk på scenen i fjor annonserte RaumaRock flere artister for 2020 - blant dem Marion Ravn. Nå er det også klart at hun skal holde konsert på Trollstigen under festivalen.

- RaumaRock er ferdige med å booke programmet til årets festival, men vi har en overraskelse i ermet. For også i år skal vi ha konsert på Trollstigen og dato blir fredag 31. juli, sier festivalsjef Dag Inge Landbakk i en pressemelding.

2018 var første året de arrangerte konsert på Trollstigen. Da spilte Janove innendørs i en fullsatt Trollstigen Kafe. I fjor spilte ISÀK foran 600 mennesker utendørs.

- I år er det Marion Ravn som skal holde minikonsert på Trollstigen og målbinde publikum med sin vakre særegne røst, før hun gå på scenen på festivalområdet senere på kvelden. Til tross for sin unge alder, har Marion Ravn vært plateartist i over 19 år. Det startet da hun som tiåring ga ut et album med barnesanger sammen med sin venninne Marit Larsen på EMI Norway. Albumet endte opp med å bli Spellemannsnominert, forteller Landbakk.

Mange husker nok at Marion og Marit under navnet M2M hadde stor suksess i USA, Asia, Sør-Amerika og Skandinavia rundt årtusenskiftet. De ga ut to album som solgte over to millioner eksemplarer. Ravn ga ut sitt første soloalbum i 2005, og har siden den gang blant annet vært med i "Hver gang vi møtes" og vært dommer i både X-factor og Idol.

Det siste albumet hennes, "Mellom disse 4 vegger", ble sluppet i fjor høst.