– Vi vil ha flere søknader

Under kulturprisutdelingen forrige torsdag gjestet direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen, Rauma for å fortelle om ordningen og hvordan man kan søke om midler.

Han kunne fortelle at Rauma er blant de ti kommunene i Norge de får færrest søknader fra.

– Det er ingen grunn til at Raumaværingene skal være så beskjedne. Det er mange kulturminner her, og vi vil gjerne ha flere søknader fra Rauma, sier han.

Faste kulturminner

Siden kulturminnefondet ble opprettet i 2002 har over 6.000 prosjekt fått støtte, men bare fire av dem var i Rauma.

– Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap, forklarer han.

Kulturminneplan

Rauma kommune godkjente sin kulturminneplan i høst, men Bjørgen sier at det ikke er noe krav om at tiltaket må stå i kommunens kulturminneplan for å få støtte:

– Men det er klart at det vil telle positivt når vi skal behandle søknaden, sier han.

I 2020 håper han at det kommer flere søknader fra vår kommune:

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt.

Vil invitere til befaring

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp til Kulturminnefondet, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent.

Geir Grav, som er rådgiver i Rauma kommune og har utviklet kulturminneplanen, håper også på flere søknader til Kulturminnefondet. I kulturminneplanen er det et helt kapittel om ulike støtteordninger man kan søke på, deriblant Kulturminnefondet.

– Vi har mange interessante kulturminner her i kommunen, og vi ønsker at de skal tas vare på. Jeg hjelper gjerne til hvis noen ønsker hjelp til å finne fram i søknadsjungelen, sier han.

Nå planlegger han og Kulturminnefondet en et åpent møte i løpet av våren.

– Vi har ikke spikret noen dato ennå, men vi planlegger et åpent møte og en befaring i løpet av våren. Da kan folk få informasjon om ordningen og det blir mulighet for å få vist fram sitt kulturminne, forklarer han.