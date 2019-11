Skal holde samtale om aldring på Rauma Folkebibliotek:

– «Eldrebølgen» er et skambegrep

Psykolog, forfatter og samlivsterapeut Sissel Gran har et oppdrag; å reise rundt og fortelle eldre at de har fortsatt en plass i samfunnet og at de er relevante. Mandag kveld kommer hun for å snakke om dette sammen med Per Arne Skomsø på Rauma Folkebibliotek.