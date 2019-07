Kultur

Det finnes riktignok fortsatt noen som husker, og som ønsker å hjelpe oss andre med å minnes tida som var.

Innenfor døra til Konfeksjonsmuseet på Tokle i Isfjorden møter vi Hilde Tokle Yri, som viser oss rundt i museet. Det vil si, egentlig er det dattera Massi Anna Tokle Yri som er sommerguiden i museet. Forresten er ikke det heller helt riktig – Massi vikarierer nemlig for broren Jon, men han er på tur da vi kommer på besøk.

I hvert fall bestyres Konfeksjonsmuseet som en slags familiebedrift. Og familien Tokle Yri har satt seg grundig inn i den fascinerende historien som de fleste av oss andre har glemt.

Glemt perle

– Jeg synes museet er en glemt perle! Når du kommer inn hit er det akkurat som å komme rett inn i en fabrikk der folk fortsatt jobber slik de gjorde for mange år siden, sier tenåringen Massi Anna.

– Det er virkelig en egen atmosfære her. Museet gir en helt autentisk følelse av hvordan en konfeksjonsfabrikk på 50-tallet var, legger mamma Hilde til.

Hilde Tokle Yri er gammel nok til at hun husker begynnelsen av 1990-tallet, da det som tidligere var Oddfred Tokles Konfeksjonsfabrikk ble gjort om til museum.

De tre siste somrene har barna brukt på å guide besøkende, og antakelig er det morens fortjeneste at barna har fattet interesse for gamle symaskiner og tekstiler.

Nå er det allerede en kvinnealder siden Berta Brevik og en håndfull andre lokalhistorikere gjorde et krafttak for å ta vare på historien om konfeksjonsbygda og syerskene – kort sagt om det som kalles konfeksjonsindustriens vogge i Norge.

For slik var det nemlig – på mange måter var det i Isfjorden og andre bygder i indre Romsdal at opptakten til den industrielle produksjonen av klær startet en gang på 1860-tallet.

Oppmerksomheten ble rettet mot fiskeværene og de store fiskeriene nordover kysten. Dette ble et nytt marked for handelen med ferdigproduserte klær og sko.

Nordlandshandelen la grunnlaget for en eventyrlig utvikling av konfeksjonsindustrien i romsdalsbygdene. Hele 55 prosent av de yrkesaktive i Isfjorden arbeidet med konfeksjon omkring 1950. For å dekke etterspørselen etter arbeidskraft måtte det årlig importeres et hundretalls syjenter bare til Isfjorden.

Eventyr

For tenåringen Massi er alt dette som et eventyr fra en annen verden. Men hun forteller med innlevelse om hvordan tekstiler ble klippet og sydd sammen av flittige hender mange år før mamma Hilde ble født. Om moter og trender før og etter krigen, om lønnsnivå og boligforhold for hordene av syjenter som kom flyttende fra andre kanter av landet.

– Det er ikke så mange som kommer på besøk, men det kommer noen innom nesten hver dag, og da prøver jeg å fortelle alt jeg vet om hvordan det var å arbeide her, sier Massi Anna.

– Oddfred Tokles Konfeksjonsfabrikk ble startet i 1947 eller 1948, og det var 15 damer og menn som arbeidet i fabrikken, forteller den unge museumsguiden.

I museumsbyggets andreetasje leder hun oss gjennom en komplett leilighet med tilhørende hybel for en enslig syerske. Hybelen gir inntrykk av å være i daglig bruk den dag i dag.

– Tenk at her bodde det en kvinne som arbeidet i fabrikken for mange år siden!, sier Massi Anna Tokle Yri.

Viktig del av lokalhistorien

Bjørn Ølander, formidler ved Romsdalsmuseet, skulle gjerne ønsket at konfeksjonsmuseet i Isfjorden fikk flere besøkende. Men han mener at mange besøkende ikke er museets eneste målsetting.

– I fjor hadde museet om lag 300 innom dørene, mange av dem skoleklasser og særlig for skolene i Isfjorden og Åndalsnes har museet vært populært, sier Ølander.

– Men først og fremst handler dette om å ta vare på en viktig del av lokalhistorien. Konfeksjonsvirksomheten var en viktig storindustri i Isfjorden der folk sydde klær i nær sagt alle kjellere og på alle loft. I den sammenheng er konfeksjonsmuseet virkelig en glemt perle.

Ettersom Romsdalsmuseet eier og driver konfeksjonsmuseet har administrasjonen i Molde også markedsføringsansvaret.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne drevet mer aktiv markedsføring for museet, men dessverre har vi begrensa ressurser her som på mange andre områder, sier Bjørn Ølander.