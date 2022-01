New Articles

– Vi så et stort folkeengasjement under konvoien vi hadde 11. april i fjor for å protestere mot at E136 ble skjøvet på. Det er et folkekrav at vegen må utbedres. Vi ønsker å ha et møte med ordføreren i Åndalsnes, og så må fylkeskommunen, politikere og næringslivet utøve et samlet press på Statens vegvesen og Nye Veier, sier regionsjef i Norges Lastebileierforbund (NLF) Jan Ove Halsøy.