Slik påvirker oppdrettsnæringa villaksen. – Tror også en annen art berøres

– Laksebestanden i Rauma er i positiv utvikling. Nå skal det ikke settes ut mer laks, men det kreves nøye overvåkning videre for å sikre at vi har en stor nok gytebestand. Det er veterinærinstituttet på oppdrag av miljødirektoratet som har ansvaret for denne re-etableringen, og det er enda for tidlig å være sikker på at vi har gode nok tall. Vi er ikke tilbake der hvor vi var før smitteutbruddet med gyrodactylus, og vi må fortsette å være restriktive når det gjelder fangst, forteller leder av Rauma elveeierlag, Vidar Skiri.