Hvordan bli kvitt avfall?

Jeg følger debatten i avisa med interesse, siden jeg har en liten fritidsbolig på Brønnsletta, hvor jeg er pålagt en renovasjonsavgift og å bruke samlingsstedet på Øran. Jeg bruker boligen ca annenhver måned, 3-6 dager pr. gang, og "produserer" i løpet av en slik periode en bærepose avfall. Dette betyr at jeg må betale ca 200 kr pr bærepose for at RIR skal håndtere disse.

De tre siste gangene har jeg opplevd følgende mht container for restavfall på Øran: Den siste gangen jeg var der over 5 dager, i midten av desember, var det ingen container for restavfall overhodet, bortsett fra en større container som var låst med hengelås. De to andre gangene var den åpne containeren overfylt. Er det andre enn hytteeiere som bruker disse containerne tro? I alle tilfeller måtte jeg altså uansett ta med meg avfallsposen tilbake til Oslo, der kommunen sørger for gjenvinning av mitt søppel produsert på Åndalsnes. Og dette skal jeg betale for?