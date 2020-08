Avlyser Romsdalseggenløpet i september: - Ikke forsvarlig å gjennomføre

New Articles

Dette melder de selv på Facebook.

- Fjellene viser seg fra sin beste side nå i høstsola, og vi hadde gledet oss til å se mange turglade folk over Romsdalseggen 5. september. Det er derfor med tungt hjerte vi meddeler at Romsdalseggenløpet 2020 avlyses. Styret har, etter regjeringens oppdaterte råd de siste ukene, besluttet at det ikke er forsvarlig å gjennomføre årets løp, skriver de.

Norsk Fjellfestival arrangerte en mindre fjellfestival enn normalt i juli, og var i etterkant av det optimistiske når det gjaldt løpet. Men nå har de kommet til at det ikke blir noe løp i år. De opplyser at alle påmeldte vil bli kontaktet i løpet av kort tid.

- Som arrangør har vi et samfunnsansvar, og ønsker å bidra til å redusere risiko for smitte i samfunnet. Det viktigste nå er å ta vare på hverandre, vaske henda og holde avstand – slik at vi kan samles til løp i 2021. Hold hodet kaldt – og hjertet varmt, så sees vi i fjellet,