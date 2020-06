- Målet vårt er at vi skal kunne leve av dette

Næring

- Vi har fortsatt andre jobber i tillegg, men målet vårt er at vi skal kunne leve av digital markedsføring og videoproduksjon. Vi ønsker at det skal bli levedyktig så fort som mulig, egentlig. Og vi håper også at det vil bli rom for at flere kan få arbeidsplassen sin her i framtida, sier gründerne Sindre Dahle og Raymond Volle, som står bak Davo Media AS.

Spesiell start

Selskapet ble registrert like før årsskiftet, og Davo Media flyttet inn i lokaler i J.O. Moen-garasjen i Måndalen like før koronaen traff Norge.

- Da stengte jo hele kundegrunnlaget dørene, så det var litt dårlig timing. Planen var å reise rundt, møte folk og se utfordringene bedriftene har. Vi er avhengig av å reise ut til kundene i alle fall i det første møte, og det har vi jo ikke kunnet gjøre under pandemien. De fleste bedriftene bruker jo heller ikke noe særlig penger på markedsføring i denne tida, forteller Volle.

Men de gir ikke opp av den grunn:

- Vi har egentlig bare tenkt at vi skal holde ut, overleve denne perioden og komme sterkere tilbake. Vi ser nå at det har begynt å løsne litt, sier Dahle.

Jobbet sammen siden 2018

Volle har bakgrunn fra filmindustrien, hvor han har jobbet i ti år. Han og Dahle begynte å samarbeide i 2018, og de kjøpte droneutstyr og begynte å fokusere på bedriftsmarkedet.

- Vi så at det var potensiale for alvor da det nye omsorgssenteret her i Måndalen ble bygget. Veidekke kontaktet oss tidlig, og vi fulgte prosessen med nesten en video hver uke. Vi så at det er muligheter til å kunne leve av dette, sier Dahle.

De to forteller at det er få bedrifter som har tid og kompetanse til å legge ut så mye som de egentlig skulle ønske på sosiale medier.

- Det er en slags rangstige av hva som er interessante innlegg - der rene tekstinnlegg er det som er minst interessant for publikum, mens video er på topp. Men det er ikke så mange som har kunnskap om videoproduksjon. Vi ønsker at det skal se profesjonelt ut, men vi ønsker samtidig å holde prisen så lav at bedriftene kan bruke oss ofte, sier Volle

De håper at Davo Media også kan bli arbeidsplass for flere:

- Det er et spennende yrke, og vi tror det er mange unge som kunne tenke seg inn i denne bransjen. Dessuten ser vi et stadig økende behov fra bedrifter som ønsker hjelp til video og digital markedsføring i sosiale medier. Vi kan hjelpe bedrifter i Rauma og Vestnes til å løfte den digitale profilen sin.

Hjalp naboen

Når kundene uteble i vår, ville ikke Dahle og Volle legge kamera på hylla.

- Vi fikk en ide om at vi ville hjelpe naboen vår, Andrew Hudson på Rauma Kampsport og Helsestudio, som måtte stenge under pandemien. Da fikk vi noe å gjøre, og vi ville gi han et lite boost med markedsføringen til han starter opp igjen. Han hadde allerede planlagt å leie oss inn, så da vi ikke kunne gjennomføre det som planlagt, ville vi lage en video likevel, å gi som gave. Vi hadde aldri filmet kampsport før, så det synes vi var ekstra spennende å få prøvd oss på.

Videoen ble filmet i løpet av to dager hos Rauma Kampsport og Helsestudio.

- Vi var fire stykker totalt, og vi var alene på studioet, så da kunne vi gjennomføre med alle smittevernregler, forklarer de.

- Og så håper vi jo at videoen skal være god reklame for oss også, sier de, og forteller at de også filmet på 17. mai, som en gave til bygda.

- Det blir et minne om denne spesielle 17. mai-feiringen her i Måndalen. Vi filmet blant annet bilkortesjen og fløy med drone, sier Dahle.

Kontor i Måndalen

Volle bor på Åndalsnes og Dahle bor i Måndalen. De forteller at det er litt tilfeldig at det ble kontor i Måndalen.

- Vi sjekket ut ulike muligheter. Det sto tomt her på J.O. Moen-garasjen, og vi tenkte at det var en fin plass å holde på. Vi får sitte i fred, kan bråke om vi behov for det. Det er et fint sted for oss, hvert fall nå i starten, og så vil vi se hva vi eventuelt trenger av lokale i framtiden, sier Volle, som også jobber på J.O. Moen i tillegg til å jobbe i Davo Media.

De skryter av hjelpen de har fått gjennom Nordveggen og HoppID:

- Jeg har vært med på HoppID sitt etablererkurs, og det var veldig mye nyttig informasjon. Det er det godt å ha med seg, sier Dahle.

- Nordveggen er veldig flinke til å hjelpe gründere, sier Volle.