Ble lansert under Innovasjonsfestivalen: – Har blitt så godt mottatt

Næring

Under tirsdagens næringspub på Grand Hotel Bellevue, var June Vestavik tilbake på Åndalsnes for å fortelle flere om sideren hun og forretningspartneren Bjørn Torsetnes har produsert – og er i ferd med å produsere mye, mye mer av. Det er ikke lenger siden enn oktober at firmaet tok kontakt med Nordveggen for å lansere ideen om en sider fra Rauma. Etter det gikk det slag i slag. Anunatak AS designet logo til etikettene og Nordveggen inviterte inn alle restauranter og hoteller på Åndalsnes til lanseringa under festivalen.