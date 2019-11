Konkurstruet verft kansellerer ordre på to skip som skulle konkurrere med Hurtigruten

Næring

Etter planen skal rederiet Havila sette inn fire skip på ruten. To av skipene bygges på et verft i Tyrkia, mens to skulle bygges ved verftet Barreras i Spania.

Nå kansellerer verftet ordren på de to skipene. Kanselleringen ble først omtalt av Nett.no

Siden august har arbeidet ved det spanske verftet stått helt stille, ifølge Sysla. Verftet har store økonomiske problemer og 1.300 ansatte har vært permittert siden august.

– Vi har mottatt det vi mener er en urettmessig kansellering. Den er vi uenig i, sier administrerende direktør Arild Myrvoll i Havlia Kystruten til Sysla.

Myrvoll tolker dette som at verftet forbereder likvidering av selskapet.

– Hvorvidt det ender med konkurs for Barreras vil jeg ikke spekulere i, men vi begynner å se konturene av hvordan det kan gå med verftet, sier han.

Barreras ønsker ikke å uttale seg før saken er løst, ifølge Sysla.

Skipene skulle etter planen gå mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021 i konkurranse med Hurtigruten. Nå ser Havlia etter alternative verft som kan bygge skipene.

Arbeidet med de to skipene som bygges i Tyrkia, går etter planen ifølge Myrvoll.

(©NTB)