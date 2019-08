– Håper på avklaring i år

Næring

Det er eiendomsselskapet J.E. Hovde som eier eiendommen i Strandgata i Åndalsnes sentrum – der Montér holdt til før de flyttet over i ny butikk på andre siden av vegen. Daglig leder i eiendomsselskapet, Trond Lønseth, erkjenner at det har tatt tid å finne et videre liv for eiendommen.