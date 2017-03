Fortsetter som generalsponsor

Mandag signerte RaumaRock og Sparebank 1 SMN avtalen som sier at sparebanken er generalsponsor for RaumaRock også i 2017.

– I RaumaRock er vi stolte over avtalen og samarbeidet med banken. Vi verdsetter høyt at de er med oss år og etter år. Banken var med fra starten i 2002 og fram til 2012 før de etter at par års pause som litt mindre bidragsyter kom tilbake som generalsponsor i 2015 og har vært med siden, sier festivalsjef Dag Inge Landbakk i en pressemelding.

Han skriver videre at generalsponsoren og alle andre sponsorer og tilskuddsytere skal ha sin del av æren for at det går bra med festivalen.

– RaumaRock har hatt stabil drift med overskudd i regnskapene siste fire årene, sier han.