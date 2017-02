200.000 kr i pluss i 2016

Og når han sier vi, så inkluderer han alle som har bidratt til at RaumaRock for fjerde år på rad leverer plusstall:

– Det er den samme gjengen som har drevet på i mange-mange år. Vi begynner å bli flinke. Det er frivillige som dukker opp år etter år, er sjølgående og vet oppgavene, bretter opp ermene og står på.

Når Brevik forteller om årsresultatet på 200.000 kroner, tar han et forbehold om at regnskapet ikke er revidert.

– Det er mange år siden sist vi hadde et så godt resultat. Og det vi registrerer, er at det er fjerde år med pluss og at overskuddet stiger. Og det hjelper på at vi har trofaste sponsorere som er med år etter år.

– Hvorfor øker årsresultatet?

– Det er fordi en har hatt veldig fokus på kostnadssida, og at festivalen er blitt mer kommersiell og trekker mer folk.

Med kommersiell mener han band som allmennheten kjenner godt til.

– Som for eksempel Åge Aleksandersen, og flere av dem som er booket i år; Di Derre, CC Cowboys og Hellbillies, for eksempel – og så må vi krydre med mye annet.

– Er dere opptatt av «krydderet»?

– Ja, vi skal være tro mot sjela vår – hva RaumaRock er, og at det skal være mest rock. Men rockebegrepet er veldig bredt.

Ved utgangen av 2015 hadde RaumaRock en gjeld til Kraftfondet på 175.000 kroner og til Rauma Næringslag på 175.000 kroner.

– Det ser ut til at vi får gode avtaler med kreditorene og det ser ut til at drifta framover blir enda mer sikker, sier Brevik.

Han opplyser at det endelige besøkstallet endte på 7.500 publikummere, inkludert alle på Nesaksla under Postgirobyggets konsert.

– Vi regner det ut slik andre festivaler gjør. Vi har besøkende hver dag, og du telles hver dag du er der, sier Brevik.

– Stuntet på Nesaksla var kjempeartig med 500–600 på toppen. Nysatsingen med RaumaRock-akademiet skal vi fortsette med. Og det var ikke noe tull inne på området – alle band og publikum var så vidt jeg vet fornøyd

– Hva gikk dårlig?

- Jeg føler at vi ikke var helt på alerten på innslipp på torsdagen. Det ble litt for lang kø. Men det skal vi jobbe med.