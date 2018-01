Helse- og omsorgssjefen slutter

Nyheter

På Rauma kommune sin nettside, er hun sitert slik:

– Jeg var ikke en av søkerne på helse- og omsorgssjefstillingen, men etter noen samtaler med rådmann og et rekrutteringsbyrå sa jeg meg villig til å bistå kommunen i en utfordrende tid med omstilling og planlegging inn i nytt helsehus – under forutsetning av permisjon fra fylkesmannen. Jeg har hele tida vært klar til min arbeidsgiver på at det er for ett og et halvt år. Jeg trives godt i jobben – det er utrolig spennende og utfordrende. Jeg kunne ha vært i denne jobben lenger, men jeg er ikke villig å si opp min stilling hos fylkesmannen når jeg tenker langsiktig, sier hun.

Rådmannen: – Det er lagt et godt grunnlag Mener stillinga er mer attraktiv nå Rådmann Toril Hovdenak tror det skal bli lettere å rekruttere helse- og omsorgssjef denne gangen.

Slutter til sommeren

Hanset sin permisjon fra stillinga som seniorrådgiver hos Fylkesmannen, går ifølge Rauma kommune ut 30. juni i år. Rådmann i Rauma kommune, Toril Hovdenak, sier på kommunens heimeside at Hanset har gjort en stor jobb og tatt flere viktige grep.

Starter rekrutteringa nå

– Helse- og omsorgstjenesten i Rauma står nå bedre rustet til å håndtere framtidige utfordringer enn tidligere og jeg er glad for at Greta blir med oss fram til vi har flyttet inn i helsehuset og litt ut i driftsfasen. Den som tar over for Greta skal videreføre det som er startet og det vil ikke bli endringer i retningen i tjenesten. Greta har sammen med de ansatte i tjenesten lagt et godt grunnlag for den som skal overta. Jobben med å finne denne personen starter nå, sier Hovdenak på kommunens nettside.

Det var få søkere til stillinga i forrige runde.

Omorganiserer igjen Heimetjenesten har de siste åra vært preget av støy, høgt sjukefravær og bekymringsmelding fra kommunelegen. Nå ønsker den nye helse- og omsorgssjefen å ta grep.