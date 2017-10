Går ikke inn på spørsmålet om når skredet går

Sjefsgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, kom pressekorpset i forkjøpet under pressekonferansen fredag morgen:

- Spørsmålet nå er selvfølgelig den videre utviklingen i fjellpartiet, hvordan den blir. Nå er vi i en akselerasjonsfase, men vi vet at tilstanden til fjellet fort kan endre seg, med at vatnet kan ta andre veger og sånn. Så sjøl om vi nå er i en akselerasjonsfase og på en måte stuper ned, vet vi at ting kan endre seg i fjellet, slik at vi får en annen situasjon. Det har vi opplevd mange ganger før. Så det der spørsmålet om når et skred vil gå, det går vi ikke inn på nå. Vi følger situasjonen nøye nå, og bevegelsene er jo store. Og farenivået er rødt, sier Blikra.