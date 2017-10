Blikra: Hastigheten er oppe i 12 cm i døgnet

På NVE sin pressekonferanse klokka 08 fredag morgen orienterte sjefsgeolog Lars Harald Blikra om hvordan situasjonen er på Veslemannen nå:

- Status er at det ble rødt farenivå klokka 22 i går kveld. Da så vi relativt store økninger i bevegelsene i fjellet grunnet nedbør og smelting av snø. Bevegelsene var over fire centimeter i døgnet. Området under fjellet ble evakuert klokka 22 i går kveld. Fra klokka 00:40 og fram til klokka 06 fredag morgen, har vi pøst på med 75.000 liter vatn. Vi observerte relativt fort et stor økning i bevegelser. Bevegelsene er over ti cm i døgnet, og øker fortsatt. Det var observert steinsprang og mindre ras i fjellsiden klokka 03.45 i natt. Vi fikk melding fra politiet om det i natt. og våre instrument har også registrert det, forteller Blikra, som litt senere i pressekonferansen forteller at bevegelsene nylig er registrert til 12 cm i døgnet.

- Kun Veslemannen som beveger seg

NVE-geologen presiserer at det kun er Veslemannen som er i bevegelse.

- Vi ser ingen tendens til bevegelse i området rundt. Vi er relativt trygg på vanntilførelsen ikke fører til problemer i det store fjellpartiet.

Fortsetter å vanne

- Vi fortsetter nå med kontinuerlig vanning med 5400 liter vatn per time, som vi vil fortsette med i lang tid, sier Blikra som ikke vil gå inn på spørsmålet om det kommer til å rase eller ikke, sier Blikra.