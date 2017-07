Klinge: - Uhaldbar situasjon

Fleire gonger dei siste åra har bebuarane under Veslemannen blitt evakuert frå heimene sine.

Nå vil Jenny Klinge at regjeringa skal sjå at saka er viktig og at det hastar. Ho fortel i ei pressemelding at ho kjem til å stille statsråden eit skrifteleg spørsmål straks det blir mogeleg igjen, og ho vil spørje han om han er einig i at noko må gjerast.

Gunn Walstad og Jørgen Sogge er gårdbrukarar under Mannen, og har tidligere sagt til Åndalsnes Avis at dei frykter for heim og gardsdrift.

NVE gjør seg klar for å bruke vann på Mannen Når det etter alle solemerker igjen blir rødt farenivå for Mannen i Romsdalen, skal store mengder vann bidra til at deler av det ustabile fjellpartiet raser ut.

For dei som bur under Veslemannen er situasjonen fastlåst. Forsikringsselskapet og naturskadeerstatningslova krev at skaden allereie har skjedd for at nokon skal få erstatning, noko som ikkje er tilfellet her.

- Situasjonen er uhaldbar for gardbrukarane. At gardeigarane sjølve sit igjen med rekninga når myndigheitene evakuerer dei frå gard og grunn, er ikkje haldbart. I andre situasjonar der folk må evakuerast, til dømes grunna flaum, stiller det offentlege opp og dekkjer hotellovernatting, samt andre kostnadar knytt til evakueringa. Då meiner eg storsamfunnet må bidra også her. Det må vera veldig slitsamt å leva med denne trusselen om ras og ikkje å vita når det faktisk skjer. Lovverket slik det er utforma i dag bidreg til ei unødvendig ekstrabelastning, og eg meiner dette derfor må endrast, seier Senterpartiets stortingsrepresentant, Jenny Klinge.

– Kan bli flere runder Geolog i NVE, Gudrun Majala forteller at de blir bedre kjent med fjellpartiet for hvert år, men at de ikke kan si når raset kommer.

Kostanden ved å måtte evakuere når det er bevegelse, er ikkje den einaste byrden familien opplever. Grunna byggteknisk forskrift (TEK17) får ikkje gardbrukarane utvide drifta slik dei ønskjer, grunna den same rasfaren.

- Eg meiner det offentlege burde stille opp med midlar til permanent flytting av garden. Vi har ingen gardar å miste verken i fylket eller i landet for øvrig, seier Klinge.

Ho har brukt sommeren på å sette seg inn i saka:

- Dette handlar om å finne ei praktisk og fornuftig løysing på ein vanskeleg situasjon, til det beste både for enkeltmenneska som er involverte, for gardsdrifta sin del og for lokalsamfunnet. Denne problematikken gjeld for svært få stader totalt i landet, og dei familiane det gjeld bør få hjelp til å handtere dei problema som naturkreftene forårsaker, ikkje berre etter at noko faktisk har skjedd, men også når det er rekna som sannsynleg at noko vil skje.