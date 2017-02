Med elektriske racerbiler i Trollstigen

Se videoen øverst i artikkelen.

Sist høst fikk NTNU-studentene stengt av Trollstigen for å gjøre opptak til en promovideo om prosjektet. De ønsket å vise "kjøring i høy hastighet opp Trollstigen, samt høydepunkt fra konkurransen de deltar i, Formula Student", skriver de i en pressemelding.

Nordens første 4WD

Hvert år bygger studentene en elektrisk racerbil. I fjor bygde 55 studenter fra NTNU Nordens første firehjulsdrevne elbil; Gnist.

«Gnist» i Trollstigen Den aller første elektriske firehjulsdrevne racerbilen som noen gang er produsert i Norden – og det av 50 studenter fra NTNU – ble promo-filmet i Trollstigen mandag.

Scenene fra Trollstigen ble sist høst innspilt over to dager. Men allerede første dag støtte de på problemer.

"For å få filmmateriale til dag to måtte medlemmene jobbe over natten for å reparere Gnist, samtidig som medlemmer i Trondheim gjorde klar deres 2015-bil, Vilje", framgår det av pressemeldingen. Dermed måtte sjåfør og ansvarlig for filmprosjektet, Bjørn Gjertsen kjøre Vilje den andre dagen.

NTNU opplyser at Revolve NTNU er en frivillig og uavhengig organisasjon som består av i overkant av 60 studenter. Hver høst starter de med blanke ark og designer, bygger og tester en elektrisk racerbil i løpet av åtte måneder. Alt dette gjør de for å oppnå best mulig resultat i Formula Student til sommeren.

Nye utfordringer

- Det viktigste resultatet vårt etter sommeren er likevel studentene og hva de lærer i løpet av prosjektet. Både personlig utvikling gjennom å samarbeide med 60 andre, som har annen kompetanse enn deg, og ved å gjennomføre analyser for å ta de beste tekniske designvalgene, sier prosjektleder, Rebecca Sandstø, som studerer ved linja Produktutvikling og Produksjon ved NTNU Trondheim.

Og nå jakter de på nye utfordringer:

- Nå strekker vi oss enda lenger, og vi sikter på å bygge en helautonom racerbil som skal delta i Formula Student Driverless i 2018, sier Rebecca Sandstø i pressemeldingen.

Ifølge Rovelve NTNU er Formula Student Germany (FSG) først i verden til å lage en egen førerløs klasse, Formula Student Driverless (FSD).

"I denne klassen vil oppgaven være å enten lage en ny autonom bil, eller å omgjøre en tidligere egenutviklet bil til å bli førerløs."

