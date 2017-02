Martin hjalp ordføreren med åpningen

Torsdag klokka ti ble Joker Eidsbygda høytidelig åpnet.

Det var ordfører Lars Olav Hustad som stod for åpningen, men han fikk kyndig hjelp av Martin Lindvik Ugedal fra Eidsbygda barnehage. Alma Simonsson og Mathilde Henriksen holdt snora foran butikkinngangen.

- Gratulerer med dagen! Det er gledelig å være her i dag og se at butikken står ferdig - dette er et prosjekt som kommunen har hatt tro på og bidratt til. Dette symboliserer at når det er vilje og positivitet så er det mulig å få til store ting, og denne butikken viser også at Eidsbygda har store muligheter i årene som kommer. Nå må alle bruke butikken, oppfordret Lars Olav Hustad.

Styreleder i Eid Handelslag SA, Beate Volstad og butikksjef Ann Iren Lislien takket alle som har vært involvert i å få til den nye butikken.

- Det er hyggelig å se at så mange er her i dag, og jeg håper ikke det bare er fordi dere er veldig sultne etter at vi stengte gamlebutikken på lørdag, spøkte Volstad.

- Vi vil takke alle som har bidratt til dette - aksjonærer, ansatte, dugnadsfolk, kommune, støttespillere og alle andre. Og ikke minst, en stor takk til alle våre trofaste kunder som har holdt ut med oss i små lokaler i mange år, sa Lislien.

Eidsbygda barnehage var på plass med flagg, og de sang "Gratulerer med dagen" før åpningen.

- For oss betyr Joker Eidsbygda veldig mye. Vi er veldig fornøyd med dem, og vi har et godt samarbeid. De leverer mat til oss, og de vil alltid vårt beste og de tar inn det vi ønsker, sier leder i barnehagen, Monica Dahle Skiri.