Iver fikk kjedelig beskjed - må stokke om på alle planer

Sport

Norges Skiforbund har nemlig avlyst det som skulle være juniorenes aller første nasjonale rennhelg på to år. Det var for ei ukes tid siden ikke mange som så for seg at den skulle komme. Men når koronasmitten øker og myndighetene bestemmer seg for å stramme til, så tar ikke skiforbundet sjansen på å samle mellom 1500 og 2000 personer på Voss. NSF føler at de ikke kan vente til 10.januar med å ta avgjørelsen ettersom det er påmeldte fra hele landet.