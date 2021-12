Åtte Røkke-millioner til lokale klubber - sjekk lista her

Sport

(rbnett.no) Prosjekt Tilhørighet har sørget for et enorm milliondryss til lokale lag og foreninger. Alle som kjøper sesongkort til eliteseriekampene på Aker stadion, kan samtidig gi sin lokale klubb støtte. Om kortet kjøpes gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir Kjell Inge Røkke tilsvarende sum til den lokale foreningen gjennom det familieeide selskapet TRG (The Resource Group).