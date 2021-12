NM-bronse til Veslemøy (15): – Det var litt uvirkelig

Sport

I helga deltok to bueskyttere fra Rauma Bueskyttere i NM innendørs i Tønsberg. Veslemøy Gjelsvik (15) vant bronse i klassen kadett 15-17 år, i sterk konkurranse med landslagsskyttere.

Geir Aslaksen deltok også i NM. Han tok en 6. plass i klassen herrer 50+, i den olympiske klassen recurvebue.

– Uvirkelig

Vi treffer 15-åringen på skytebanen i kjelleren på Åndalsnes ungdomsskole onsdag ettermiddag. Hun er godt i gang med treningsøkta. Hun ble introdusert for sporten da hun var 11 år og har holdt på siden. Hun forteller at hun trener flere ganger i uka og at hun skyter mellom 100-150 piler hver gang.

– Hvordan var det å ta NM-medalje?

– Det var litt uvirkelig og ikke noe jeg hadde sett for meg jeg skulle gjøre da jeg startet med bueskyting. Men det føles veldig godt at arbeidet jeg har lagt ned gir uttelling, sier hun.

Dette var kun hennes andre Norgesmesterskap. Mesterskapet skulle egentlig blitt arrangert i vår, men på grunn av korona, ble det flyttet til høsten.

Sikter mot gode resultater

NM-helga startet med innledende runder lørdager, før det ble finaler og utslagsrunder på søndag.

– Hvordan vil du oppsummere helga for din del?

– Det startet OK og det gikk veldig bra de siste 30 pilene på slutten av lørdagen. Jeg fikk en grei start på finaledagen på søndag og jeg var ikke langt unna å komme til gullfinalen. Det var ei pil og noen centimeter det stod mellom, sier 15-åringen.

I finalerundene er det om å gjøre å være førstemann til seks poeng. Det skytes minimum tre sett. Blir det uavgjort, skal det hele avgjøres i en shoot-off. Da skytes det en og en pil og nærmest midta vinner.

I bronsefinalen endte det 5-5 og det skulle avgjøres med en shoot-off. Der trakk Veslemøy det lengste strået og vant bronsen. I hennes klasse konkurrerte hun mot flere som er på landslaget. Hun sier at det er fint å se at man kan hevde seg mot landslagsutøvere.

– Er landslaget noe du sikter etter?

– Målet mitt er å fortsette å trene og å forbedre mine resultater. Jeg har ikke noe stort mål om å komme på landslaget, jeg er mer opptatt av å få gode resultater, sier hun og legger til at det er et høyt nivå i hennes klasse.

Nytt NM om fire måneder

Selv om innendørs-NM nå er over, er det kun fire måneder til neste innendørs-NM, som arrangeres i Lillestrøm i april.

– Før den tid blir det mye trening og fokus på å ta lærdom av det man gjorde feil og hva man kan gjøre bedre, sier hun.

– Hva tenker du på da?

– Det blir blant annet trening på teknikk, skytestilling og hvordan man best mulig kan håndtere finaleskytinger. Det er noe annet å skyte i NM enn på stevner og trening. Så til neste Norgesmesterskap må jeg lære meg å være med forberedt på å håndtere nerver og å ikke overtenke det jeg skal gjøre. Det er alltids noe jeg kan bli bedre på, sier hun.

– Du tok medalje i år, hva blir målet for vårens NM?

– Det er vanskelig å si. Men jeg vil skyte bedre enn det jeg gjorde nå, så får resultatene kommer etter det, sier hun.

Flere stevner

Geir Aslaksen deltok for tredje gang i NM. Han ble til slutt nummer seks i sin klasse. Totalt var det ti skyttere påmeldt.

– Jeg er ikke helt fornøyd etter innledende runder. Men jeg skjøt bedre i finalene, sier han.

Begge skyter for Vestnes Bueskyttere. I romjula skal de blant annet delta på et stevne. Utover våren blir det flere innendørsstevner på Vigra, før innendørs-NM for 2022 arrangeres i april.

– Så nå er det bare å legge seg i hardtrening til neste mesterskap. Vi trener tre ganger i uka og skyter ofte 150 piler i løpet av en kveld, sier han.