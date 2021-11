Nå kan du være med å bestemme navnet på den nye fotballhallen

Sport

I midten av august ble det første gravetaket for ny fotballhall tatt. Siden i høst har det vært aktivitet på Øran og nå kan man begynne å se konturene av hvor stor den nye hallen blir. Hallen blir for øvrig den største i Nordmøre og Romsdal. I tillegg til selve hallen, vil det bli et stort styrkerom, ny garderobe og en spesialdel, hvor de kan ha andre klubbaktiviteter og arrangementer.