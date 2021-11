Sport

I sesongens siste kamp i 1. divisjon for kvinner møttes nummer to og tre på tabellen. Øvrevoll Hosle lå ett poeng bak Åsane før søndagens kamp og måtte vinne for å ta andreplassen og muligheten til å kvalifisere seg for spill i Toppserien. Men kampen endte 2-2 og dermed røk kvalikplassen før Mia og ØHIL.