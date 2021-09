Denne motorsporten finner du i Rauma, og i bare fire andre klubber i fylket

Sport

Holmemstranda IL trial er én av fem klubber i fylket som tilbyr trialtrening for barn og ungdom. En sport som ifølge Norges Motorsportforbund krever balanse, teknikk og en dose mot. Gjennom seksjoner i småskogen ved flerbrukshuset på Åfarnes, er målet at deltakerne skal kjøre gjennom trær, steiner, røtter, berg og andre hindringer, uten å sette foten i bakken. "Trial er motorsportens svar på akrobatikk …" Slik beskriver motorsportforbundet sporten som i Rauma så smått begynner å se et generasjonsskifte.