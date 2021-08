Sverre (71) sikret seg sitt 26. merke i Birkebeinerrittet

Sport

71-åringen er en av dem som har flest starter i rittet. 26 ganger har han krysset målstreken på Lillehammer. Det hadde mest sannsynlig vært 27 om det ikke hadde vært for at han veltet og brakk beinet i år 2000. Det året var han offer for glatt treverk på ei bru. Veltet for 21 år siden førte til at han havnet i gips og på krykker. Et annet år måtte han stå over, og dermed mangler pensjonisten fra Innfjorden to fullførte ritt på å ha fullt hus.