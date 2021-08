ÅIF ga seg ikke - avgjorde i siste liten

Sport

Med 4–1 seier over sterke Sunndal fra sesongens åpningskamp for vel ei uke siden, kunne det unge ÅIF-laget gå på banen med god sjøltillit. Lørdagens kamp på Øran var også et etterlengtet møte med publikum på heimebane, – nesten to år har gått siden forrige heimekamp for laget.