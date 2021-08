Sport

Etter snart 1,5 år uten kamper og minimalt med kontakttrening, sparkes 4. divisjon i gang i midten av august. I juni ble det klart at regjeringen åpner for breddefotball i Norge etter 15 måneder på vent. For utøvere over 20 år har det vært tøft, der de ikke har fått lov til å trene uten kontakt.