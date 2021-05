Samlingspunktet i Furulia

Sport

Nå kommer volleyballforbundet for å holde kurs og inspirere til enda mer aktivitet.

– Koselig.

– Gøy.

– Utfordrende.

Det er tre av ordene noen av ungdommene som ofte spiller sandvolleyball i Furulia har å si om hvorfor de gjør det.

– Det er kjekt å få til ting, sier Nadine, for anledningen på plass i IIL-drakt med vennene Wanja og Milou. Også Eirik, Jørund, Theo og Lucas er på plass på ei bane. Disse gutta trener sandvolleyball med Rival i Molde.

Nå har alle disse ungdommene – og en god del flere - meldt seg på sandvolleyballskolen som Norges volleyballforbund arrangerer søndag 30. mai.

Samlingspunkt

Det var i 2013 at anlegget med tre baner sto klart.

– På finværsdager er det mye folk her, gjerne fra ettermiddagen til seint på kvelden. Målet da det ble bygget var at det skulle bli et samlingspunkt og det har det blitt, sier John Oshaug, som er leder i volleyballgruppa under Isfjorden IL, ei gruppe som nå for tida i praksis er ganske «nede».

Turné

I fjor var klubbutvikler Kate Sønstebø fra Norges volleyballforbund innom og kikket på anlegget.

– Hun ble helt frelst over både området og anlegget vårt og tror klubben har potensiale til å vokse, sier Oshaug.

38 klubber på 36 steder over hele landet får i disse tider besøk av Sønstebø og en trener. Til Isfjorden kommer hun med juniorlandslagstrener Alexandre Peres (Xandy), som blant annet er tidligere er U20-mester i Brasik. Han trener også flere lag i Kristiansand volleyballklubb.

– Vi er så små, så dere må ikke bruke tid på oss, men dra til de store klubbene, sa Oshaug beskjedent da søknadsprosessen for å få besøk av forbundet var igang i høst.

Da hadde Sønstebø svart at det var akkurat til en sånn klubb de ville komme, for å se om de var noe de kunne bidra med for å få opp aktiviteten.

– Overvelda

Etter to uker på vegen, melder klubbutvikleren dette til avisa via Oshaug: «Opplegget er unikt i idrettshistorien. Målet vårt er å bidra til at flere kubber kommer igang med aktivitet på sand og vi vil også bidra til å løfte klubbene organisatorisk. Etter to uker på vegen er jeg overvelda, for dette fungerer så supert. Vi møter utrolig mye idrettsglede, entuisasme og ikke minst ildsjeler» skriver hun.

Baller til utlån

I Isfjorden er de oppshina banene klare for både besøket som kommer i bobil og en ny, travel sesong. Mer sand er på plass og det er også et stativ med baller til utlån. Oshaug presiserer at alle er velkomne til å bruke anlegget.

– Det eneste vi ønsker er at folk rydder opp etter seg, sier han.

Miniturnering

En del av intensjonen er at det igjen skal bli et volleyballmiljø i kommunen.

– Vi legger opp til ei trenings- og instruksjonsøkt først der ungdommene skal få tips og veiledning. Så blir det ei lita miniturnering etterpå, sier Oshaug. I tillegg til treneren, vil det bli fire-fem lokale hjelpetrenere med bakgrunn som aktive spillere.

– Og agendaen er todelt. Kate skal ha runde med de som er i styret, for å utvikle klubben, sier Oshaug.

Ungdommene stiller opp for å få litt actionfoto. Det legges opp baller på rekke og rad.

– Og hvem passer dette for?

Det dras litt på det, men Theo på 13 våger seg utpå med et svar:

– For alle som har to armer og to bein...?