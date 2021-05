Denne Rauma-banen blir en av de første i kretsen med nytt type kunstgras

Sport

Det har gått om lag fem år siden det første initiativet kom til å bygge kunstgrasbane i Isfjorden. Nå har planene kommet et betydelig skritt nærmere realisering. Saksbehandler i kommunen, Simon Søvik, forteller at banen nå er ferdig prosjektert, og at den er klar til å sendes ut på anbud når som helst. Og det er ikke en helt tradisjonell sjuer-bane som planlegges.