Sport

Rauma skisenter håpet i det lengste at påskesnøen skulle komme på tampen av sesongen, men slik ble det ikke. Det har vært plussgrader og mildvær den siste tiden og det har tæret på anlegget og løypene. Nå har de vedtatt å stenge trekket for sesongen. Driftsleder Steffen Nybø forteller til Åndalsnes Avis at det har vært en godkjent sesong, men det har vært litt labert etter at mildværet slo til.