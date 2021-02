Eventyrlige Molde til åttedelsfinale i europaligaen

Sport

Vi fikk servert et heseblesende første oppgjør i europaligaens 16-delsfinale i Spania forrige uke mellom Molde og Hoffenheim, og torsdagens returoppgjør bød på spenning hele veien inn. Til sist hadde Molde sørget for en norsk fotballbragd av de sjeldne,

Kampen startet som den gjorde for én uke siden, med fullstendig dominans fra tyskerne. Hoffenheim beleiret 16-meteren til Molde i store deler av kampen og redningsmannen fra «hjemmekampen» i Spania, Andreas Linde vartet opp med flere mesterlige redninger. Molde var heldig som ikke kom under tidlig.

Begrepet: «ballen er rund» er veldig passende for møtet mellom disse to klubbene, for etter 20. minutter kom Molde på en sjelden overgang, og den tok Eirik Ulland Andersen godt vare på da han brettet ballen i det høyre kryss og 1-0 til Molde.

I andre omgang fikk vi det samme kampbildet med et Hoffenheim som holdt på ballen og skapte sjanser, men igjen var det Ulland Andersen som utnyttet en overgang fire minutter på overtid og 2-0 til Molde.

Effektive Molde

– Vi må takke Linde, ellers hadde det blitt tøft. Nå vet vi hva som venter oss, sa Molde-playmaker Magnus Wolff Eikrem til TV 2 i forrige uke.

Den setningen kunne han dratt fram etter denne kampen også, en keeper-opptreden over to kamper som står til 10 på skalaen.

Hoffenheim beholdt ballen i 70 prosent av kampen, og scoret tre mål på 32 avfyrte skudd over to oppgjør, men det holdt ikke mot Molde.

Gjestene sendte av gårde sju skudd og så fem av dem gå inn bak Hoffenheim-keeper, Oliver Baumann, og vips så er moldenserne videre til åttedelsfinalen i europaligaen.

(©NTB)