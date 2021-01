Stian har fått svar på prøvene: Håper å rekke VM i Tyskland

Sport

Isak har trent for tøft og har samtidig ikke lyttet til signalene som kroppen har sendt ut. Den tidligere Vågstranda-løperen har fått beskjed om å ta en pause og dermed ryker norgesmesterskapet som er et av vinterens store mål. Han håper å rekke verdensmesterskapet som starter i slutten av februar. Det kan bli en kamp mot klokka for å bli klar til mesterskapet i Tyskland i neste måned.