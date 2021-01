Sport

Kilian Jornet er kjent for å gjøre ting de fleste andre vil kalle "umulig". Tidligere har han kjørt ned Fiva-ruta i Trollveggen på ski. Nå har han også stått på ski ned fra Romsdalshorn.

På sin Facebook-side forteller Jornet at dette er en ide han har hatt i noen år, og at forholdene de siste ukene gjorde at han nå satte ideen ut i live: