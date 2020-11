Kilian måtte bryte etter drøyt 10 timer

Sent fredag kveld brøt Kilian Jornet 24-timers-løpet. I følge Kondis.no skal årsaken til at han ga seg skal være at han følte seg svimmel og ble anbefalt av helsepersonellet å stoppe. Av streamen kan vi se at det fortsatt er tre løpere i aksjon i 09.30-tida lørdag morgen. Saken oppdateres.