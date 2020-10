Helt i håndballtoppen

Sport

Tor Erling Vik har havnet helt i toppen av norsk håndball. Han er teamassistent i eliteserielaget til Molde og lagleder. Han er trener Tor Oddvar Moens høgre eller venstre hånd.

Tor Erling Vik legger ikke skul på at dette på mange måter har gått fort. Han forteller at han fikk henvendelser fra klubben i vår og at det ble holdt noen møter. I dag er han en del av lederteamet og er med på alle kamper og treninger. Nylig var han i Wien sammen med laget i Europacupen.

Mye tid

Tor Erling Vik referer til kona si når vi spør hvor mye tid han nå bruker på dette. Hun sier han aldri har brukt mer tid enn nå, mer tid enn da han var trener for to lokale lag på samme tid. Men han sier også at det både er veldig spennende og ikke minst utrolig lærerikt.

– Dette er noe helt annet enn jeg er vant til. Dette er toppen av en lagidrett i Norge og opplegget er veldig profesjonelt. På grunn av korona må vi teste oss veldig mye og det er et helt regime rundt akkurat det. Tor Erling vil ikke bruke ordet styr om akkurat dette, men det er mye å forholde seg til.

– Dette gjør derimot at vi alle føler oss veldig trygge, sier Tor Erling.

– Hva er bakgrunnen din og hva er det som gjør at du har fått denne jobben?

– Jeg har vært trener og har rundt ti års erfaring fra dame- og ungdomshåndball. Jeg spilte håndball i min ungdom i Trondheim og jeg har spilt både for Isfjorden og Åndalsnes. Men dette er 25 år siden, sier Tor Erling. Han legger til at han har tatt såkalt trener 1 kurs to ganger.

– Rekker du annet arbeid enn håndballjobben?

– Jeg bruker mye tid på det, ja. Jeg er i Molde på trening tre til fire ganger i uka og når er det en periode med gjerne to kamper i uka, mye på helg. Men innimellom er det fridager og da prøver jeg å få gjort en del av jobben min.

– Du skulle kanskje ha bodd i Molde og ikke på Mittet?

– Ja, det hadde nok vært enklere slik det er akkurat nå, smiler Tor Erling.

– Du sier du lærer mye. Hvordan?

– For det første er trener Tor Odvar Moen en veldig flink trener som ser menneskene rundt seg, både spillere og det øvrige støtteapparatet. For det andre er det den profesjonaliteten i klubben og rundt laget som jeg har nevnt. Det er dessuten en fantastisk gjeng i spillergruppa. Veldig trivelige og omgjengelige folk som ikke har noen som helst form for nykker i det hele tatt, sier Tor lagleder og teamassistent Tor Erling Vik.

Onsdag denne uka ble det tap mot Storhamar på Hamar og kommende søndag er det kamp igjen i Molde. Neste uke går turen til Bergen og snart venter en ny europatur.