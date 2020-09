Løp Oslo Maraton på Setnesmoen

Sport

På grunn av Covid-19 ble folkefesten i Oslo avlyst i år. I stedet ble det arrangert virtuelle løp der deltakerne i stedet kunne delta heimefra i langt mer smittevernvennlige omgivelser.

Det passet Kairith og Stian Fugledal Kvarsnes perfekt.

– Det ble veldig ufarlig. Jeg vet ikke om jeg noen gang hadde reist til Oslo og løpt maraton, men nå; nå kan hende jeg gjør det seinere, sier Kairith.

Hele familien var med

På Setnesmoen lørdag stilte hele familien opp: Mamma og pappa løp ei 3,5 kilometers sløyfe seks ganger, og sønnene Anfeldt og Theodor var heiagjeng som bestyrte mat- og drikkedepotet. Der sto det saft, bamsemums og seigmenn på bordet.

Starten gikk like etter klokka 10 i nydelig høstvær, men noe fuktig og sleipt i løypa.

– Jeg har aldri løpt så langt før. Jeg synes det var verst etter fem-seks kilometer. Da begynte det å gjøre vondt, for jeg datt på første runde. Tryna i gjørma, forteller Kairith.

– Men etter ei mil så skjer det noe. Da kommer du inn i en god rytme.

– Likte å løpe langt

Også Stian likte et virtuelt halvmaraton:

– Det var et artig arrangement. Jeg fulgte Oslo Maraton på sosiale medier – de har vært flinke til å promotere arrangementet, selv om det ikke ble noe av i Oslo i år. Jeg var i fjor sommer inne på tanken om å være med denne høsten, men så ble jo det ganske tidlig kansellert. Egentlig var det et innfall – vi meldte oss på for tre-fire uker siden, forteller Stian.

– Frister det til gjentakelse?

– Ja, det synes jeg. Jeg likte egentlig å løpe litt langt. Jeg fikk flyt i løpet – det gikk i jevnt tempo.

Nådde målsettingen

Begge gjennomførte innafor egen målsetting: Kairith kom i mål på 2.29.07, hun hadde mål om under to og en halv time. Og Stian peilet seg inn på under to timer. Han klokket inn på 1.53.11.

– Måtte du spurte på slutten for å nå målsettingen, Kairith?

– Nei, men jeg måtte faktisk stoppe og sette på heftigere musikk for å klare det. De 200 siste meterne var grusomme, sier hun.

Kairith forteller at de ble gira på langløp i sommerferien i Trysil:

– Vi var sammen med noen som er fjelløpere og ultraløpere. De delte filosofien med langløp – at du kan gå, du trenger ikke løpe hele tiden. Jeg tenkte; man må altså ikke alltid løpe fort. Det passer meg bedre, jeg er ikke så rask, men jeg har god psyke. Jeg tenkte at kanskje er lengre løp greia for meg.

Litt stiv og støl

Søndag formiddag når vi snakker med dem, er de begge litt stiv og støl i kroppen.

– Det er ikke til å komme unna at jeg er litt tung i beina – litt stiv i hofter og lår. Men egentlig er kroppen ganske grei.

– Men du tar ikke på deg skoene og løper en tur i dag?

– Blir ikke løpetur i dag, nei – det får vente et par dager, sier Stian Fugledal Kvarsnes.

Det var i helga 1.211 personer som løp halvmaraton i Oslo Maraton. 295 deltakere i helmaraton, 185 løp 3-kilometeren «3 for alle» og 894 løp 10 kilometeren «10 for Grete». Og alle deltok altså fra der de var – ikke samlet i Oslos gater.