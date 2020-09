Ingeborg (13) satte løyperekord i Nesaksla opp

Sport

Nesaksla opp ble arrangert lørdag ettermiddag i et nydelig høstvær med sol fra klar himmel.

Til sammen 57 løpere stilte på startstreken.

– Det var ikke så mange med, men nivået var meget høgt i år, sier Terje Hole i arrangørklubben ÅIF. De to beste på herresida er på nasjonalt toppnivå.

Han konstaterer at begge løyperekordene røk. Johan Bugge fra Eidsvåg knuste rekorden til Iver Synstnes Hole, Åndalsnes, fra 2019 på 24.24. Bugge kom i mål på 21.25, 2.59 foran Holes rekord.

Iver løp et knallsterkt løp og kom i mål til en bedre tid enn fjorårets.

Ingeborg satte rekord

I dameklassen var det junioren Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes som satte løyperekord. Hun kom i mål på 25.46, som var sju sekunder bedre enn Johanna Åstrøms rekord fra 2019. Det er knallsterkt av 13-åringen. Åstrøm var i fjor en av landets aller beste motbakkeløpere.

Bugge trivdes i løypa opp Nesaksla:

– Det er en bratt tur – brutalt og bratt. Men jeg tror jeg traff en ganske god rytme hele vegen, så jeg klarte å pushe, sier Bugge til Åndalsnes Avis.

Før løpet snakka han om at han ikke måtte starte for hardt.

– Jeg starta egentlig hardt, men det må man gjøre. Man må føle på farta, men jeg tror jeg klarte å gjennomføre brukbart hele vegen. Fornøyd, egentlig, sier Bugge.

Har vært alvorlig syk

Også svenske Johanna Åström, bosatt på Åndalsnes, var fornøyd med å vinne seniorklassen.

– Det gikk helt ok, synes jeg. Det er tungt, men det er jo slik det skal være. Jeg liker dette løpet, og det er bare å gå på, sier hun.

Åström var med i fjor, og fikk en bedre tid da. Det skyldes sykdom sist vinter:

– I vinter fikk jeg blodpropp i lungene, så jeg har brukt denne sommeren på å komme tilbake. Nå er jeg med på det som jeg har lyst til. Kroppen kjennes fin. Jeg er glad for at jeg kan trene og konkurrere igjen. Men det var en sjokkerende beskjed å få at jeg hadde blodpropp i lungene, sier hun.

– I begynnelsen etterpå måtte jeg ta det forsiktig, måtte trene med lav intensitet. Det var noen uker der jeg måtte ta det rolig. Og så kunne jeg øke mer og mer.

Nå er hun tilbake for fullt:

– Jeg føler en takknemlighet for å være tilbake. Det er så lett å ta det for gitt, så jeg er glad for at jeg har det bra nå. Man får litt perspektiv på livet etter noe slikt, sier hun.

Nesaksla opp er en av de bratteste motbakkeløpene i Norge med en stigning på 34 prosent. Løperne starter ved foten av Nesaksla og ender opp på toppen. Lengden er 2.000 meter og høgdeforskjellen er på 687 meter. Over 1/3 av traseen løpes på natursteinstrapper.

Resultater:

Kvinner junior 13-19:

Ingeborg Syntsnes Hole Åndalsnes IF 25.46 Ingfrid Klokset Tomrefjord IL 30.52 Elida Fuglem Valldal IL 33.37 Synne Klokset Tomrefjord IL 36.59 Malin Indergård Romsdal Randoneklubb DNS

Kvinner senior:

Johanna Åström Arc'teryx 26.32 Brynhild Syntsnes Åndalsnes IF 31.06 May Nesheim Velledalen IL – Friidrett 32.19 Marta Ulvensøen Isfjorden IL 33.07 Ragni Odeen Isfjorden IL 39.21 Ragnhild Bjørstad Vikene Valldal IL 41.17

Menn junior 13-19:

Edvard Sætran Solli Torvikbukt IL 31.19 Trym Dalset Lødøen Haugen IL 22.47 Iver Hole Åndalsnes IF 23.36 Sindre Fylling Stordal IL 25.17 Brage Bjerkeli Molde og Omegn IF 25.23 Erik Kårvatn Rindal IL 25.29 Kristoffer Færø fil aks 26.11 Heine Fuglem Valldal IL 27.19 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL 27.48 Emil Aslaksen Røed Romsdal Randoneklubb 27.58 Bjørnar Skjeflo Unhjem Isfjorden IL 28.16 Mads Kirkreit Gjethammer Molde og Omegn IF 28.42 Laurits Linge Glomnes Valldal IL 28.58 Ola Gjøen Megård Molde og Omegn IF 29.02 Lucas Tokle Avanu Åndalsnes IF 30.11 Isak Hammerø Romsdal Randoneklubb 30.22 Kristian Sæther Døving Isfjorden IL 33.01 Benas Paskevicius Åndalsnes IF 35.54

Menn senior:

Johan Bugge Eidsvåg IL 21.25 Lars Åkernes Rimereit Eidsdal IL 24.15 Jan Roger Hagen Straumsnes IL 24.19 Håkon Eliassen Øvrebø

25.24 Are Uran Havørn 26.22 Magne Eivind Glomnes Valldal IL 28.35 Øystein Nesse Molde og Omegn IF 31.13 Jøran Valset Åndalsnes IF 31.19 Andre Kristoffersen Rauma Sykkelklubb 31.56 Sverre Kjerpeset Måndalen IL 32.21 Kåre Tokle Isfjorden IL 33.14 Rune Weiby Børsa IL 33.34 Ken Solheimdal

34.49 Øystein Høisveen

39.52 Jan Roed Eidsvåg IL 41.16

Mosjon m/tidtaking:

Ida Synstnes Hole Åndalsnes IF 32.50 Sigve Fuglem Valldal IL 36.33 Vilja Fuglem Valldal IL 37.28 Jenny Vikene Valldal IL 38.37 Mari Alnes Bersås Åndalsnes IF 47.52 Ingeborg Løvseth Åndalsnes IF 47.52 Marie Østigård Åndalsnes IF 51.17

Mosjon u/tidtaking: