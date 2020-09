J19 vant 5-1: - Viser at vi hører hjemme i toppen

Sport

ÅIF/LFK J19 møtte MF2 på hjemmebane på Åfarnes stadion. Resultatet ble 5-1, og 3-1 til pause.

- Til tross for at MFK gå opp i ledelsen tidlig i kampen er vi klart bedre fra start til mål. Litt variabelt nivå fra oss i denne kampen. Men vi viser klasse i en del faser av spillet og at vi har noe å jobbe med i andre faser.I sum en ok kamp der vi igjen viser at vi hører hjemme i toppen. Full kontroll defensivt og når vi får fart på ballen gjennom midten og vi forlytter oss raskt varter vi opp med gode angrep, sier trener Johan Skomsø til Åndalsnes Avis i en e-post.

Målscorere var Mali Brude Dahle, Lina Haugland, Synne Remmem Nygård og Marit Husøy Vik.

Neste kamp for laget blir på bortebane mot Sunndal 27. september.